Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in Los Angeles Lakers'a gitme durumunun, Mavericks ile yeniden sözleşme imzalasa bile "olanak dışı olmadığı" iddia edildi.



ESPN'den Zach Lowe, Irving'in Lakers'a katılma olasılığının bu noktada pek olası görünmese de, gelecekte tekrar ele alınmayacağı anlamına gelmediğini açıkladı:



"Bir noktada Kyrie'nin Lakers'a gitmesi durumuna kapıyı tamamen kapattıklarını zannetmiyorum. Bu yaz olmaması, hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. O kapının tamamen kapandığını düşünmüyorum."



Irving, Mavericks ile imzalayacağı bir kontratla birkaç hafta önce kendisini almakla ilgilenmediği bildirilen Lakers'tan çok daha fazla para kazanabilir.



Kyrie'nin ayrıca bu yaz döneminde eski takım arkadaşı LeBron James'i Mavericks'e getirmeye çalıştığı da bildirilmişti.





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