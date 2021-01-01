Kyrie: "Clippers'a karşı iyi bir izlenim bırakmak istedik ve başardık"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, Nets'in dün gece LA Clippers'a karşı aldığı 124-120'lik galibiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Karşılaşmada 15/23 şut isabetiyle 39 sayı kaydetmiş olan Irving, Nets'in Clippers gibi bir şampiyonluk adayı ekibe karşı bir "etki" yarattığını görmekten mutlu olduğunu belirtti:



"Bizimle beraber ilerde çekişmede yer alacaklarını biliyoruz, bu yüzden iyi bir izlenim bırakmak istedik ve bunu yaptık da. Aktif kalmaya devam ederek, herkesin birbirini tamamlaması adına küçük şeyler yapmaya devam etmemiz gerekiyor ve bu da hepimizin fedakarlık ve uzlaşma yapmasını gerektiriyor.



Ben her gece 39 sayı atmayacağım ve bu da hiç sorun değil. Bazı maçlarda gördüğünüz gibi sürekli iyi şut da atmayacağız, ancak yine de elimizdeki sınırlı antrenman süresiyle daha iyiye gitmeyi sürdürmek istiyoruz."



