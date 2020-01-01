Kuzma: "LeBron, bize 'şampiyonluk zamanının geldiğini' gösteriyor"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma'ya göre LeBron James, Lakers'taki takım arkadaşlarına "şampiyonluk zamanının geldiğini" gösteriyor.



Kuzma, James'in bu sezon takım arkadaşlarını en çok motive eden şeyin, savunmadaki yoğunluğu olduğunu söyledi:



"Savunma oynadığını görmek, herkesi daha da alevlendiriyor. Şampiyonluk zamanı artık geldi ve bize bunun yolunu, büyük bir lider olarak gösteriyor.



Özellikle 17. yılında, savunma tarafında iyice efor sarfederek bunu gösteriyor. Karantina sırasında, antrenman kampında ve şimdi bile büyük bir liderlik gösterdi."



