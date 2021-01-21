Kulüpler Birliği'nde Büyükekşi sesleri

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için favori durumunda...

, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde Büyükekşi sesleri
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21 Ocak 2021 11:07
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ismi Kulüpler Birliği Başkanlığı için yeniden gündeme geldi.

Gaziantep Olay gazetesinde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği Başkanlığı için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adaylığı öne çıktı.

Büyükekşi, daha önce aday olmadığını söylemesine rağmen kulüplerin kendisini aday göstermeye hazırlandığı öğrenildi.



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