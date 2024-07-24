Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçiliyor!

Kulüpler Birliği'nin çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni başkan seçilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçiliyor!
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24 Temmuz 2024 10:26
Kulüpler Birliği Vakfı bugün (çarşamba) yapacağı toplantı ile yeni başkanını seçecek.

Mevcut başkan Ali Koç daha önce görevi bırakacağını açıklamıştı. Başkanlık için adı geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etmişti.

Süper Lig'e çıkan Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya adaylığını deklare etmişti. Bugünkü zirvede, yeni TFF yönetimi ile yapılacak toplantının gündemi de belli olacak ve tüm başkanlara fikirleri sorulacak.

Toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşecek.

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