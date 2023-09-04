Hall of Fame oyuncusu Toni Kukoc, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyisi) olduğunu ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisiyle kıyaslanamayacağını söyledi.



Tüm zamanların en iyi basketbolcusu unvanını kimin hak ettiğine dair süregelen tartışmada sık sık LeBron ve Jordan isimleri gündeme geliyor.



Kukoc ise yakın zamanda Brandon "Scoop B" Robinson ile yaptığı bir sohbette içgörülerini paylaştı ve aynı dönemde hiç rekabet etmeyen veya sahada birbirleriyle karşılaşmayan sporcuları karşılaştırmanın doğası gereği zor olduğunu vurguladı:



"Aynı dönemde hiç oynamamış oyuncuları karşılaştırmak çok zor; çünkü hiç birbirlerine karşı oynamadılar. Eğer takımları ve bizzat kendileri karşı karşıya gelmiş olsaydı, o zaman bir argüman söz konusu olabilirdi fakat elimizde böyle bir veri yok."



Kukoc, basketbolun geçirdiği evrimden ve modern oyuncuların antrenman, beslenme ve sakatlık yönetimindeki gelişmelerden yararlanmalarının etkisini de kabul etti:



"Bugünlerde eski oyuncuların tümünü izleyip tüm hareketlerini kendinize katabilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca ne yiyeceğiniz, nasıl çalışacağınız ve nasıl daha hızlı iyileşip formda kalabileceğiniz konusunda da kendinizi daha iyi hazırlayabilirsiniz."



"TIGER, MESSI VEYA PHELPS"



Kukoc, her iki oyuncuya da duyduğu hayranlığı dile getirerek, Jordan'ın kendi döneminde basketbolu dünya çapında yükselttiğini, LeBron'un etkisinin ise Luka Doncic ve Nikola Jokic gibi yükselen yıldızların parlamasına olanak sağladığını belirtti:



"Michael açıkçası dünya basketbolunu başka bir seviyeye taşıdı. Ve o noktadan sonra LeBron ise, Luka'ya Luka ya da Jokic'e Jokic olma şansı verdiği için şu anki haline geldi.



Yani eğer Michael'ı biriyle kıyaslamam gerekirse, onu golfte Tiger Woods'la, futbolda Messi veya Ronaldo'yla, yüzmede ise Michael Phelps gibi isimlerle kıyaslardım. Tüm bu etkenlerden dolayı Michael'a belki en iyi oyuncu diyemem ama basketbolun GOAT'u diyebilirim. Bencilce olduğunu düşünmüyorum, bu böyle."



