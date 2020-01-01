Kristaps Porzingis, Ocak ayında oyuna dönebilir!

Dallas Mavericks yıldızı Kristaps Porzingis, Dr. Rajpal Brar isimli bir fizik tedavi doktorunun ifadesine göre, Ocak ayında oynamaya geri dönebilecek.



Porzingis, 2020 NBA playoffları'nın ilk turunda LA Clippers'a karşı menisküs yırtılması sakatlığı geçirmişti.



Sonuç olarak, Mavericks ekibi Clippers'e karşı seriyi altı maçta kaybetmişti ve Porzingis, bu maçların üçünde oynayabilmişti.



Sports Illustrated'dan Dalton Trigg'e göre Porzingis, bu tür sakatlıklar konusunda tıp uzmanı olan, Brar'ın iddia ettiği üzere, Ocak ayında lige dönebilir:



"Dr. Brar, 'Tipik olarak, yanal menisküs onarımı geçiren üst düzey elit sporcular için ortalama geri dönüş zaman çizelgesi, yaklaşık üç ila dört aydır. Dolayısıyla, NBA'in Ocak ortasında başladığını varsayarsak, bu, KP'nin sezon başlangıcında veya sezonun başlarında geri dönmesi demek olur.' şeklinde konuştu."



Dallas, normal sezonu yaklaşık 32 dakika ortalamayla 20.4 sayı, 9.5 ribaund, 1.8 asist ve 2.0 blok istatistikleri ile bitiren Porzingis için, resmi bir dönüş tarihi bildirmemişti.



