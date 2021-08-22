Kral'ın golü Lille'e yetmedi

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille, deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.

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Kral'ın golü Lille'e yetmedi
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21 Ağustos 2021 23:52
Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında son şampiyon Lille, Saint-Etienne deplasmanına konuk oldu.

Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçta Lille karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve Milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Saint-Etienne oyuncu değişiklikleriyle başladı. Ev sahibi ekip aradığı golü 85. Sow'un ile buldu ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Lille'de Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ilk 11'de maça başlarken 90 dakika oyunda kaldı. Yusuf Yazıcı ise 81'de oyuna dahil olurken Zeki Çelik mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.


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