Kral'ın golü Lille'e yetmedi

Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında son şampiyon Lille, Saint-Etienne deplasmanına konuk oldu.



Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçta Lille karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu ve Milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Saint-Etienne oyuncu değişiklikleriyle başladı. Ev sahibi ekip aradığı golü 85. Sow'un ile buldu ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Lille'de Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ilk 11'de maça başlarken 90 dakika oyunda kaldı. Yusuf Yazıcı ise 81'de oyuna dahil olurken Zeki Çelik mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



