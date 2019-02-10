'in 21. haftasında, taraftarı önündeile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Atiker Konyaspor, 4 maç aradan sonra sahasında oynadığı bir Süper Lig maçında sahadan puan kaybıyla ayrıldı.Evkur Yeni Malatyaspor'un golünü 74. dakikadakaydetti. Konuk ekip 90-1. dakikada inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kamara'nın sol kanttan başlattığı atak sonrasında, yıldız oyuncu altıpas üzerinde müsait pozisyondaki Ömer'e pasını çıkardı. Ömer, çok müsait olmasına rağmen yaptığı vuruşta topu direğin az farkla yanından auta gönderdi. Atiker Konyaspor'un tek golünü ise 85. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'un puanı 33'e çıkarken, Yeni Malatyaspor puanını 34 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Jevtovic'in yerde kaldığı pozisyondan sonra hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic'e sarı kart gösterdi.Ligde gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı önünde Beşiktaş'ı konuk edecek. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.15. dakikada Traore'nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.26. dakikada Traore'nin pasına hareketlenen Milosevic'in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle'de kaldı.27. dakikada Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.45+2. dakikada Marques'in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.45+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic'in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic'e sarı kart gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.