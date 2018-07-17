İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Konyaspor'dan Mehdi Bourabia'yı 2 milyon 250 bin euro karşılığında renklerine bağladıGeçen sezon Levski Sofya'dan 550 bin euroya alınan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 30 maçta 1 gol atarken, 2 asist yapmıştı"Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız.Oyuncumuzun Sassulo'ya transferi 2.250 Milyon Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."