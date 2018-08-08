Konyaspor'dan Eto ve transfer açıklaması

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak, lige 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.Aksoy, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Hurtado'yu renklerine katmalarının ardından transfer döneminde son noktaya gelindiğini belirtti.Süper Lig'de fikstür avantajlarının göründüğünü vurgulayan Aksoydiye konuştu.Takımdan bazı oyuncuların ayrılacağını aktaran Aksoy,ifadelerini kullandı.Bir gazetecininsorusuna Aksoy, şu cevabı verdi:"Bunu zarar ya da kar diye değerlendirmemek gerekir. Eto'o'nun geçen sene ikinci yarı gelip Konyaspor'a yaptığı katkı önemliydi. Bu da bizim için kardı zaten. Bundan sonra takımda olmaması veya bulunmaması bizim için hem mali hem de takımın oyun etkinliği açısından önemliydi. Zaten sezon başından beri Eto'o'nun olmamasıyla ilgili bir düşüncemiz vardı. Kar veya zarar yönünü anlamak için neresinden baktığınız önemli. Eto'o'nun Konya'ya gelip hizmet vermesi ve Konyaspor'da oynamasını biz 'kar' diye sayıyoruz. Herhangi bir zarar noktasını değerlendirmiyoruz."Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, sakatlığı devam eden Filipovic dışında tüm futbolcular katıldı.