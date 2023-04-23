Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6. dakikada Mame Diouf attı. Kasımpaşa'nın tek golü 13. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 42 puana yükseldi. Kasımpaşa, 33 puanda kaldı.
Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi: 1-0
30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)
Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6. dakikada Mame Diouf attı. Kasımpaşa'nın tek golü 13. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde 42 puana yükseldi. Kasımpaşa, 33 puanda kaldı.
Konyaspor, ligde gelecek hafta sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi: 1-0
30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )
75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano (Dk. 71 Hadergjonaj), Donk, Tarkan Serbest, Ouanes, Tirpan (Dk. 61 Hajradinovic), Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Mustafa Eskihellaç (Dk. 61 Mounir), Bahoken
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 89 Cebrail Karayel), Bouchalakis, Muric (Dk. 39 Mahir Emreli), Pozuelo (Dk. 64 Paz), Moreno (Dk. 64 Michalak), Diouf (Dk. 89 Pavicic)
Goller: Dk. 13 Fall (Kasımpaşa), Dk. 30 Calvo, Dk. 45+6 Diouf (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Fall, Dk. 59 Fabiano (Kasımpaşa), Dk. 60 Moreno (Arabam.com Konyaspor)
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