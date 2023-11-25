Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazanarak 8 maç aradan sonra kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Sokol Cikalleshi ile 77. dakikada Guilherme kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 13 puana yükselerek alt sıralardan kurtuldu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki karşılaşmasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Muriç'in vuruşunda top yandan auta gitti.



17. dakikada Olviera'nın topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmet Oğuz'un vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.



32. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında kale alanı önünde Da Costa'nın kafa vuruşu kaleci Bernardoni'de kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Ahmet Oğuz'un pasında, ceza sahasında topla buluşan Robert Muriç'in şutu kaleci Gianniotis kale alanında kontrol etti.



57. dakikada Fall'ın taç atışında topla buluşan Claudio Winck'in ceza sahası önünden şutu kale direğinin dibinden auta gitti.



64. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Moreno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topa ayak koyan Cihalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.



71. dakikada Cicildau'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından auta gitti.



76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Prip'in çaprazdan şutunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.



77. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası önünden şutunda top ağlarla buluştu.



Karşılaşma, ev sahibi ekip Konyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy



TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira (Dk.60 Cikalleshi), Muriç (Dk.60 Prip), Oğulcan Ülgün (Dk.85 Nzonzi), Cicaldau (Dk.80 Calvo), Moreno (Dk.85 Yasir Subaşı)



Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk.26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy(Dk.68 Mortadha), Hajradinovic, Da Costa, Aytaç Kara (Dk.68 Iron Gomis)



Goller: Dk.64 Cihalleshi, Dk.77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kart: Dk.45 Gökhan Gül (Kasımpaşa)





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