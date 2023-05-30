Kocaelispor'da şok ayrılık gerçekleşti

Spor Toto 2. Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le karşılıklı anlaşarak yoların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor'da şok ayrılık gerçekleşti
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30 Mayıs 2023 16:02
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Gül'le yapılan görüşme neticesinde 31 Mayıs 2023 itibarıyla sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Fırat Gül'ün geldiği ilk günden itibaren zaman kavramı gözetmeksizin kulübe hizmet ettiği ve bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emekleri olduğu aktarılan paylaşımda, Fırat Gül ve ekibine teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.

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