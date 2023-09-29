Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Kocaelispor maçlarını ücretsiz izleyebilecek

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencilerine, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un iç saha maçlarını ücretsiz izleme imkanı sağlandı.



KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Kocaelispor'un bu sezon Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynayacağı iç saha lig maçları ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan protokolle her maç için 200 Passolig kartına sahip öğrenciye ücretsiz bilet tanımlanacak.



Rektör Cantürk, törendeki konuşmasında, KOÜ'nün öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve öğrencilere yönelik sanatsal, kültürel veya sportif çok sayıda proje yapacaklarını belirtti.



Eğitim ve sporu buluşturan protokolden duyduğu memnuniyeti aktaran Cantürk, "Öğrencilerimiz de mutlu olacak. Kocaeli Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Üniversitemiz öğrencileri, Kocaelispor'un maçlarını ücretsiz izleme şansına kavuşacak. Bu olanağı bize sağlayan başta Kocaelispor'un değerli başkanı Sayın Engin Koyun'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Kocaelispor'un bu yıl 1. Lig'de başarılı olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Kulüp başkanı Koyun ise kentin iki değerli kurumu KOÜ ile Kocaelispor'un anlamlı bir iş birliğine imza attığına değinerek, KOÜ öğrencilerine yönelik iş birliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.



İmza törenine, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'un bazı futbolcuları, KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Sertbaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren de katıldı.



