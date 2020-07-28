Klopp: 'Ferguson ile tanışmak Papa ile tanışmak gibiydi'

İngiltere'de yılın menajeri ödülünü alan Jürgen Klopp ve ödülün isim babası Sir Alex Ferguson ödül tesliminin ardından açıklamalar yaptı.



Jürgen Klopp ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu yıl Liverpool adına yağtığımız her şeyde antrenörlerimizin mükemmel katkıları var, onlarsız yapılamazdı. Onlar bizi önemli bir futbol beyni yapıyor." ifadelerini kullanırken Sir Alex Ferguson ise Klopp için, "30 yıllık aradna sonra Liverpool'un şampiyon olmasında en önemli etkenlerden biri Klopp'un olması. Muhteşem bir performanstı ve bunu kesinlikle sen hak etmiştin" diyerek Alman menajeri onore etti.



"KLOPP SABAHA KARŞI 3.30'DA BENİ ARADI"



İkilinin birbirleri hakkında esprili sözler kullandığı açıklamaları ise İngiltere'de manşetlere taşındı.



Alex Ferguson Klopp için, "Şampiyon olduklarını bana söylemek için beni sabaha karşı 3.30'da uyandırdı ama onu affediyorum. Teşekkür ederim ama yine de bu ödülü kesinlikle hak etti" ifadelerini kullandı.



"ONUNLA TANIŞMAK PAPA İLE TANIŞMAK GİBİYDİ"



Jürgen Klopp ise büyük hayranlık duyduğu bir ismin adını taşıyan ödülü almasının kendisi için çok değerli olduğuun söylerken Klopp ile Ferguson ile ilgili bir anısını da anlattı.



İskoç menajerle ilk tanıştığı anı anlatan Klopp, "Ferguson tanıştığım ilk Britanyalı menajerdi. Birlikte kahvaltı ettik. Onun beni hatırlayıp hatırlamadığından çok emin değilim ben hatırlıyor. Çünkü benim için Papa ile tanışmak gibi gelmişti. Harika bir insandı ve birbirimizi çabuk ısındık. Onun adını taşıyan bir ödülü alabileceğimi hiç düşünmezdim" sözlerini sarf etti.



