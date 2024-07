Dallas Mavericks'in yeni guardı Klay Thompson'ın, 2024-25 sezonunda takımın başlangıç kadrosunda yer alacağı iddia edildi.



The Pat McAfee Show'a konuk olan The Athletic'ten Shams Charania, Thompson'ın Mavericks'te "ilk beşte oynayacağının" ve "belli miktarda dakikalar alacağının" garanti olduğunu doğruladı.



Golden State Warriors'la geçirdiği çalkantılı son sezonun ardından tecrübeli oyuncu, 1 Temmuz'da bir imza-ve-takas anlaşmasıyla Mavericks'e katılmış ve anlaşmanın bir parçası olarak 50 milyon dolar değerinde yeni bir üç yıllık sözleşme imzalamıştı.



Çaylak sezonundan bu yana ilk kez 2023-24 sezonunun ortasında benchten oyuna dahil olan Thompson, önceki sezon forma giydiği 77 maçın 14'ünde yedek rolü oynamış ve maç başına 29,7 dakika sahada kalarak bu alanda kariyerinin üçüncü en düşük miktarını görmüştü.



34 yaşındaki oyuncu ayrıca her gece 17,9 sayı bularak, 2012-13 sezonundan bu yana en kötü ortalamasını kaydetmişti.





