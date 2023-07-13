Sacramento Kings muhabiri James Ham, Domantas Sabonis'in başparmak ameliyatı olduğu iddialarını yalanladı.



ESPN1302'den Ham, Sabonis'in sağ başparmağındaki kopma kırığından ameliyat olmadığını belirtti.



Bununla birlikte sıkı bir rehabilitasyon planı izlemeye devam edeceği söylenen Kings yıldızının, bu yılki FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Litvanya adına forma giyemeyeceği kaydedildi.



Ham'in yalanlaması, Litvanyalı basketbol hocası Kazys Maksvytis'in, Sabonis'in tıbbi bir prosedürden geçtiği için turnuvayı kaçıracağı iddiasına yönelikti.



Sabonis, geride bıraktığımız 2022-23 normal sezonunun Aralık ayından bu yana baş parmağındaki sakatlıkla oynamış ve 79 maçta 19.1 sayı, 12.3 ribaund, 7.3 asist ortalamaları tutturmuştu.



Litvanya Milli takımı, Dünya Kupası'nın grup aşamasında Mısır, Meksika ve Karadağ ile oynayacak.



