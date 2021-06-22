Kevin N'Koudou için Olympiakos yine devrede!

Beşiktaş'taki inişli çıkışlı performansı sebebiyle sık sık eleştirilerin hedefinde yer alan Kevin N'Koudou'ya transfer ilgisi devam ediyor.



Fransız kanat oyuncusunu geçen sezon da isteyen Yunanistan ekibi Olympiakos'un, yine tecrübeli ismin peşinde olduğu kaydedildi.



Yönetimin, bu konuda aceleci olmadığı ve teknik ekiple imzaların atılması sonrasında N'Koudou'nun geleceğinin şekillendirileceği belirtildi.



