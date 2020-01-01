Kerr: "Daha çok beyaz Amerikalı, ırk konusunu konuşmalı"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, daha fazla beyaz insanın ırk konularından bahsetmesini istemesinin nedenini açıkladı.



Kerr, uzun zamandır ırkçılık ve sosyal adaletsizlikle mücadelenin sesli bir savunucusu konumundaydı. Warriors "Delete 8"in bir parçası olduğu için Kerr şu anda NBA bubble'ı platformunu kullanamasa da, 54 yaşındaki koç Black Lives Matter hareketine desteğini vermeye devam ediyor.



Kerr son zamanlarda daha fazla Beyaz Amerikalı'nın seslerini duyurmasının ve bu konuyla ilgili sağlıklı tartışmalar yapmanın önemi gibi hassas bir konuyu ele aldı.



"Bence işimiz, kendimizi ve ekiplerimizi eğitmek ve mesajımızı yükseltmek için sesimizi kullanmak, çünkü bu konuları çoğu insanlar pek konuşmak istemiyor. Irkçılıktan bahsetmek, özellikle beyazlar için çok zor. Ve Amerika'daki ırk konusunu tartışmamız çok önemli. Ulusumuzun ırkçılık tarihini tartışarak bununla yüzleşmek ve arkasına saklanmamak da çok önemli."



Irksal eşitlik konusu her zaman tartışılması zor bir konu olacağından ötürü, pek çok insan bu konuda tarafsız bir duruş sergilemeyi seçiyor. Ancak Kerr, empati yapmanın, siyahilerin günlük olarak karşılaştıkları adaletsizlikleri tam olarak kavramak açısından uzun bir yol kat edeceğine inanıyor.



