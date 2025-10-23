23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-065'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-165'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-162'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-165'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-165'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-163'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-061'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-065'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-165'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-067'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-364'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-267'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-067'

Kerem Aktürkoğlu: "Zamana ihtiyacımız var"

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Stuttgart maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Ekim 2025 22:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu: 'Zamana ihtiyacımız var'
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN MAÇTA DA SÖYLEDİM..."

Aktürkoğlu, hem galibiyet hem de attığı gol için mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen maçta da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız." dedi.

"HEM TARAFTARIMIZ HEM BİZ HIRSLIYDIK"

Milli yıldız, taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarımız bize o hissi verince, desteği verince sahada hissedince daha farklı oluyoruz. O hırsı hem biz hem taraftarımız gösterdi." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
