02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-154'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-152'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-153'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
3-053'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-252'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-051'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-052'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-052'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-053'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-254'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-051'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-253'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-153'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-151'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-155'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-050'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-150'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-052'

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: "Beni o ikna etti!"

Fenerbahçe'de Nice karşısında 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

calendar 02 Ekim 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 22:53
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: 'Beni o ikna etti!'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler adına 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.

"BENİ İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

İsmail Yüksek ile ilgili konuşan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

"TEK FUTBOLCU OLABİLİRİM"

Top kaybı istatistikleri konusunda yapılan eleştiriler hakkında konuşan Aktürkoğlu, "Galiba Türkiye'de farklı istatistik tutulan tek futbolcu olabilirim. Ben Türkiye'den ayrılınca tutulmamaya başlamıştı ama Türkiye'ye gelince yeniden tutuluyor. Bu can sıkıyor. Uygulamalar üzerinden futbolcu değerlendiriliyor. Puanı yüksek ise müthiş. Puanı düşük ise çok kötü. Ben buna inanmıyorum. Futbolu bilen insanlar da buna inanmıyor. Bunun çok değeri yok." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
