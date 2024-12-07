Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya üç puanı kazandırdı

Portekiz Premier Lig'in 13. hafta maçında Benfica, Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.Benfica'ya galibiyeti getiren tek golü 29'dakaydetti.Milli oyuncu, sarı kart cezasında olduğu için mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.Genç yıldız, mücadelenin 79. dakikasında oyundan alındı.Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Vitoria Guimaraes, 21 puanda kaldı.Portekiz, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Benfica AVS deplasmanına gidecek. Viitoria Guimaraes, Rio Ave'ye konuk olacak.