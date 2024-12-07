Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya üç puanı kazandırdı

Portekiz Premier Lig'in 13. hafta maçında Benfica, sahasında Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun attığı tek gol ile Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya üç puanı kazandırdı
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07 Aralık 2024 23:12
Son güncelleme 07 Aralık 2024 23:32
Portekiz Premier Lig'in 13. hafta maçında Benfica, Vitoria Guimaraes'i konuk etti. Benfica, Estadio da Luz Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren tek golü 29'da Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Milli oyuncu Orkun Kökçü, sarı kart cezasında olduğu için mücadelenin kadrosuna dahil edilmedi.

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin 79. dakikasında oyundan alındı.

Benfica, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Vitoria Guimaraes, 21 puanda kaldı.

Portekiz, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Benfica AVS deplasmanına gidecek. Viitoria Guimaraes, Rio Ave'ye konuk olacak.
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