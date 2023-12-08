Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında coştu!

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez ağları havalandırdı.
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.
Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.
Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
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