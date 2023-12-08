Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında coştu!

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu, Adana Demir karşısında coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 23:31
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery