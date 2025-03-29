Kenan Yıldız'dan Tudor'a hoş geldin hediyesi

Juventus, Igor Tudor dönemine 1-0'lık Genoa galibiyetiyle başladı; tek gol Kenan Yıldız'dan geldi.

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Kenan Yıldız'dan Tudor'a hoş geldin hediyesi
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29 Mart 2025 21:53
İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus ile Genoa karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 1-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

Yeni teknik direktörü Igor Tudor ile ilk maçına çıkan Juventus, iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 55 yaptı. Genoa ise 35 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Roma deplasmanına gidecek. Genoa ise Udinese'yi ağırlayacak.

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