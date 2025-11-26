Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus ilk kez kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Juventus, Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Juventus, 3-2 kazandı.
Juventus''a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Lois Openda, 59. dakikada Kenan Yıldız'ın asistinde Weston McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.
Juventus'ta mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
Kenan Yıldız, Bodo/Glimt - Juventus maçın oyuncusu seçildi.
Luciano Spaletti'nin ekibi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Juventus, puanını 6 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek.
Bodo/Glimt'in gollerini ise, 27. dakikada Ole Blomberg ile 87. dakikada penaltıdan Sondre Fet attı.
⚽️Kenan Yıldız'ın vuruşunda seken topu Jonathan David tamamladı!
✅Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı.pic.twitter.com/j6ho0VpJbE
— Sporx (@sporx) November 25, 2025
