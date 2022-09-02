Kenan Karaman'ın alternatifi 'özkaynak'tan

'BİRAZ GÜÇLENMELİ'

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Schalke ile anlaşan Kenan Karaman, bonservissiz bir şekilde giderken alacaklarını da kulüpte bıraktı. Daha fazla forma şansı bulmak ve yeni bir sayfa açmak için Almanya'nın yolunu tutan Kenan Karaman'ın yerine ise Emirhan Delibaş hazırlanacak.Türk pasaportu olduğu için üç yerli kuralında Teknik Direktör Valerien Ismael'e kolaylık sağlayan isimlerden biri olan Kenan Karaman'ın yerine bir transfer istenmedi.Beşiktaş'ın özkaynak sisteminden yetişen oyunculara öncelik vermeyi tercih eden Fransız teknik adam, kısa sürede Emirhan Delibaş'ı ilk on birde oynatabilecek seviyeye getirmeye çalışacak.Berkay Vardar ve Oğuzhan Akgün gibi isimlere de şans vermeye çalışan Valerien Ismael'in yakın çevresine, "Biraz daha güçlenmesi halinde Emirhan'ın birçok mevkide bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.Kenan Karaman ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi'nin, takımdaki bazı yabancı oyuncularını da Türkiye'deki başka takımlara kiralık vermeye çalıştığı belirtildi.