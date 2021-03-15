Keisuke Honda, Azerbaycan'a transfer oldu

Japon futbolunun önemli isimlerinden Keisuke Honda, Azerbaycan'a transfer oldu. İşte ayrıntılar...

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Keisuke Honda, Azerbaycan'a transfer oldu
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15 Mart 2021 23:52
Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, orta saha oyuncusu Keisuke Honda'yı kadrosuna kattı.

Neftçi Bakü Kulübü'nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Japon futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Brezilya ekibi Botafogo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Keisuke Honda, Neftçi Bakü'de 4 numaralı formayla mücadele edecek.

98 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giyen Keisuke Honda, Milan, CSKA Moskova, Vitesse, CF Pachuca, Melbourne Victory gibi kulüplerde de oynadı.





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