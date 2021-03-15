Keisuke Honda, Azerbaycan'a transfer oldu

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, orta saha oyuncusu'yı kadrosuna kattı.Neftçi Bakü Kulübü'nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Japon futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.Brezilya ekibi Botafogo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Keisuke Honda, Neftçi Bakü'de 4 numaralı formayla mücadele edecek.98 kez Japonya Milli Takımı'nda forma giyen Keisuke Honda, Milan, CSKA Moskova, Vitesse, CF Pachuca, Melbourne Victory gibi kulüplerde de oynadı.