Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



KAYSERİSPOR'UN 11'İ



Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Hosseini, Campanharo, Carole, Ali Kerimi, Kemen, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah Başsan ve Gavranovic 11'i ile çıktı.



Alanyaspor'un 11'inde ise Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Da Costa, Fatih Aksoy, Candeias, Balkovic, Furkan Bayır, Oğuz Aydın ve Ümit Akdağ yer aldı.



GOLLERİ KİMLER ATTI?



Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti. Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.





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