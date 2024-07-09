Kayserispor'da iki imza birden!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da iç transferde iki imza birden geldi.
Kayserispor, Lionel Carole'ün sözleşmesini 1+1 yıllığuna uzattı. Bahoken'in sözleşmesi ise 1 yıllığına uzatıldı.
Kulübün açıklamaları şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kayserispor, Lionel Carole'ün sözleşmesini 1+1 yıllığuna uzattı. Bahoken'in sözleşmesi ise 1 yıllığına uzatıldı.
Kulübün açıklamaları şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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