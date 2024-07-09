Kayserispor'da iki imza birden!

Kayserispor, Lionel Carole ve Stephane Bahoken'in sözleşmelerini uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Kayserispor'da iki imza birden!
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09 Temmuz 2024 18:06
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da iç transferde iki imza birden geldi.

Kayserispor, Lionel Carole'ün sözleşmesini 1+1 yıllığuna uzattı. Bahoken'in sözleşmesi ise 1 yıllığına uzatıldı.

Kulübün açıklamaları şu şekilde:

"Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





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