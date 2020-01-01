Kawhi ve PG'den, 3. maçta Nuggets'a toplamda 55 sayı!

LA Clippers'ın dün gece Denver Nuggets karşısında oynadığı playoff ikinci turu 3. maçında aldığı 113-107'lik galibiyette, takımın iki süperstar Kawhi Leonard ve Paul George, toplamda 55 sayı kaydettiler!



Kawhi Leonard 23 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve iki blok ile sahanın her iki tarafında da güçlü bir performans sergiledi, ancak Paul George 32 sayı atarak Los Angeles'ın en skorer ismi oldu.



