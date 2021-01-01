Kawhi: "Bir süredir, ayağımdaki sakatlıkla oynuyordum..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, ayağındaki sakatlığın "önemli bir şey olmadığını" ve bir süredir buna rağmen oynadığını söyledi.



Sağ ayak ağrısı nedeniyle önceki beş maçı kaçırdıktan sonra Kawhi, dün gece Denver Nuggets'a karşı alınan 104-110'luk mağlubiyette parkelere dönerek 30 dakika sahada kalmış ve 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetmişti.



Kawhi, maçtan sonra şunları söyledi:



"İyi hissediyorum. Beni normale dönmek ve önemli bir sorun olmadığından emin olmak için uygun adımları attık. Umarım buradan ilerlemeye devam edebiliriz."



Sezonun geri kalanında bu ayak sakatlığıyla oynamak zorunda olup olmayacağı sorulduğunda Leonard, 18 Nisan'da Minnesota'ya karşı oynadığı son maçtan beri daha iyiye giden bir durum olmadığını açıkladı:



"Evet, yani bir süredir aynı devam ediyor. Bu, son maçtan sonra gerçekleşen bir şey değil. Ama iyi olacağım. Daha önce de böyle durumlardan geçtim."



