Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kawhi: "Bir süredir, ayağımdaki sakatlıkla oynuyordum..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, ayağındaki sakatlığın "önemli bir şey olmadığını" ve bir süredir buna rağmen oynadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, ayağındaki sakatlığın "önemli bir şey olmadığını" ve bir süredir buna rağmen oynadığını söyledi.

Sağ ayak ağrısı nedeniyle önceki beş maçı kaçırdıktan sonra Kawhi, dün gece Denver Nuggets'a karşı alınan 104-110'luk mağlubiyette parkelere dönerek 30 dakika sahada kalmış ve 16 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetmişti.

Kawhi, maçtan sonra şunları söyledi:

"İyi hissediyorum. Beni normale dönmek ve önemli bir sorun olmadığından emin olmak için uygun adımları attık. Umarım buradan ilerlemeye devam edebiliriz."

Sezonun geri kalanında bu ayak sakatlığıyla oynamak zorunda olup olmayacağı sorulduğunda Leonard, 18 Nisan'da Minnesota'ya karşı oynadığı son maçtan beri daha iyiye giden bir durum olmadığını açıkladı:

"Evet, yani bir süredir aynı devam ediyor. Bu, son maçtan sonra gerçekleşen bir şey değil. Ama iyi olacağım. Daha önce de böyle durumlardan geçtim."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal