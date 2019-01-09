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Kasımpaşa'nın yeni bombası; Benfica'dan transfer...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'dan kaleci transferi yapıyor

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kasımpaşa'nın yeni bombası; Benfica'dan transfer...
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09 Ocak 2019 13:35
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transferde hareketli saaatler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosunu Tobias Heintz ve Azad Toptik ile güçlendiren İstanbul temsilcisi, Benfica'nın kalecisine de göz dikti.

A Bola'da yer alan habere göre, Kasımpaşa yeni bir transfer daha yaptı. Mustafa Denizli yönetimindeki Paşa'nın Benfica'nın 24 yaşındaki Portekizli file bekçisi Bruno Varela'nın transferini bitirdiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı

Bu sezon resmi maçta forma giyemeyen Varela'nın 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica formasını 35 kez terleten Portekizli kaleci, 28 gol yerken kalesini 14 kez de gole kapattı

Ligin ilk devresini 4. sırada bitiren Kasımpaşa, 17 lig maçında 37 gol atarken, 28 golü kalesinde görmüştü

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