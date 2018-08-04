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Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i renklerine bağladı
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04 Ağustos 2018 19:24
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya'nın Austria Wien takımından orta saha oyuncusu Tarkan Serbest'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien'in 24 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Orta sahada görev yapan Tarkan Serbest, Austria Wien ile geçen sezon 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. 

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