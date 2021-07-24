Kasımpaşa, Sakıb Aytaç'ı transfer etti

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ı iki yıllığına transfer ettiğini duyurdu.
İşte resmi açıklama...
"Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
İşte resmi açıklama...
"Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da forma giyen Sakıb Aytaç, sağlık sponsorumuz Florya Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."