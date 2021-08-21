MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

⚽14' Jörgensen

⚽90+2' Umut Bozok



Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 4 yaptı.



✅✅✅Kasımpaşa, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 3 maçı kazandı. pic.twitter.com/q2lXLuifOx



— Sporx (@sporx) August 21, 2021

Süper Lig'in 2. haftasında ligin gediklilerinden biri haline gelen Kasımpaşa, evinde ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleye yeni teknik direktörü Cihat Arslan ile çıkan Kasımpaşa, yeni transferinin golüyle 2-0 kazandı.Karşılaşmanın 14. dakikasında ağları sarsan Nicolai Jörgensen, kendi adına açılışı yapmış oldu. Feyenoord'dan kadroya katılan Hollandalı futbolcu, ilk haftada Hatayspor karşısında 10 dakika süre almış ancak skor bulamamıştı. Kasımpaşa'nın 2. golünü de, 75. dakikada Jörgensen'in yerine oyuna dahil olan Umut Bozok, 90+2. dakikada kaydetti.Öte yandan Giresunspor'da Diabate'nin 47. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son iki maçı kazanan Kasımpaşa, Nisan-Eylül 2018 sonrasında ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, böylece puanını 4 yaptı. İlk haftada Galatasaray karşısında 2-0'lık yenilgi alan Giresunspor ise, Süper Lig'deki ilk golünü ve ilk puanını arayışını sürdürdü.Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında evinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacakken, Giresunspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Traore'nin kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Okan ve Douglas arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası son olarak Douglas'ın dokunduğu topun tekrar sahibi olan Jörgensen'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.24. dakikada gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.Recep Tayyip ErdoğanAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan KarabalcıkErtuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Sadiku, Eysseric (Dk. 61 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ahmet Engin), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Dk. 75 Umut Bozok)Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Sergio, Diabate (Dk. 66 Umut Nayir), Balde (Dk. 66 Doukara)Dk. 14 Jörgensen, Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)Dk. 37 Mortadha, Dk. 80 Varga, Dk. 90+1 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 48 Diabate, Dk. 79 Flavio (GZT Giresunspor)