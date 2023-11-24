Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında
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24 Kasım 2023 11:46
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.

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