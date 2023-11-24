Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi.
Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi.
Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.
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