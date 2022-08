Kasımpaşa'da erken değişim; Geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da değişim rüzgarları esiyor.



Ligin ilk haftasında Başakşehir'e 4-0, ikinci haftasında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, Fenerbahçe maçının ardından yönetime istifasını sundu. Sami Uğurlu'nun istifası Kasımpaşa yönetimi tarafından da kabul edildi.



ŞENOL CAN DÖNÜYOR



Sami Uğurlu'nun ardından yeniden teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa, eski teknik direktörü Şenol Can ile anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılarda, Sami Uğurlu ile yolların resmen ayrılmasının ardından Şenol Can'ın göreve başlaması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl Kasımpaşa'da görev yapan Şenol Can, çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etmiş ve 1.45 puan ortalaması yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ