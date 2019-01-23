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Kasımpaşa, Alanya karşısına Diagne'siz çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, 24 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Alanya karşısına Diagne'siz çıkacak
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23 Ocak 2019 12:04
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, 24 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek.

Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.

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