Kasımpaşa, 2 futbolcusunu gönderdiğini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.



