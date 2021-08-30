Kasımpaşa, 2 futbolcusunu gönderdiğini açıkladı

Kasımpaşa'dan Mickael Tırpan Fortuna Sittard'da, Gilbert Koomson da Bodo/Glimt'e transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, 2 futbolcusunu gönderdiğini açıkladı
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30 Ağustos 2021 16:04
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.


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