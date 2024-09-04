Karşıyaka'ya başkan sponsor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefleyecek Karşıyaka yeni sezonda tarihinde ilk kez isim sponsoru alacak. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü, şirketi aracılığıyla futbol takımına isim sponsorluğu verecek. İzmir ekibi, cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Kırşehir SFK'yı ağırlayarak başlayacağı sezonda Endo Karşıyaka adıyla mücadele edecek. İzmir'in 112 yıllık en köklü spor kulübü olan Karşıyaka, futbolda ilk defa bu sezon isim sponsoru desteğiyle sahaya çıkacak. Futbol Federasyonu'na sponsorluk için resmi başvurunun yapıldığı öğrenildi.



Karşıyaka'da Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımının Pınar'la 26 yıllık isim sponsorluğu geçen ay sona ermişti. İlker Ergüllü daha önce basketbol şube başkanı olduğu dönemde 2022 yılında futbol şubesine sponsorluk desteği vermeyi teklif etmiş ancak daha sonra Başkan Turgay Büyükkarcı'yla yaşadığı anlaşmazlık sonucu proje gerçekleşmemişti. Geçen sezon basketbol takımına forma reklamı veren, bu yıl futbola önemli kaynak aktaran Ergüllü'nün firması Endo, futbol takımına ayrıca forma göğüs sponsoru da oldu.



YASAK KALKTI LİSANSLAR ÇIKTI



Karşıyaka ligin başlamasına 3 gün kala transfer yasağını kaldırdı. Futbol şubesi, 2022-2023 sezonunda takımda forma giyen oyunculardan Recep Türköz'ün Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen alacağını yatırarak transferi açtı. Yeşil-kırmızılılar, Trabzonspor'dan alınan orta saha oyuncusu Kadir Bakırtaş dışındaki tüm yeni transferlere lisans aldı. Kadir'in de lisansı çıkarılacak.



13'ÜNCÜ TRANSFER BEDRAN



Karşıyaka, transferde geçen sezon Batman Petrolspor kadrosunda yer alıp ardından Mardin 1969 Spor'a kiralık gönderilen 22 yaşındaki sağ kanat oyncusu Bedran Ekin'i renklerine bağladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Batman'dan öğrencisi olup geçen hafta antrenmanlar ve Tire 2021 FK'yla oynanan hazırlık maçında performansıyla kurmayların gözüne giren Bedran'ın lisansı çıkarıldı. Yine daha önce anlaşıp resmi olarak açıklamadığı Batman Petrolspor'dan 33 yaşındaki sol bek Gökhan Meral'in de lisansını çıkaran yeşil-kırmızılılar, Esenler Erokspor'dan gelen stoper Onur Akbay'a da lisans alacak.





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