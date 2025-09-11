Karşıyaka, Makedonya'da zirvede

Karşıyaka, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı.

calendar 11 Eylül 2025 12:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, Makedonya'da zirvede
Basketbol Süper Ligi'nde 10 transferle yenilediği kadrosuyla sezona Makedonya kampında hazırlanan Karşıyaka, katıldığı Bobi Petkovski Turnuvası'nı kupayla tamamladı.

Organizasyondaki ilk maçında KK Rabotnicki'yi 84-74 yenen Kaf-Kaf, Bora Pristina'yı da 78-59 mağlup ederek kupayı kazandı. Karşıyaka'nın kupasını takım kaptanı Mert Celep alırken, organizasyonun en değerli oyuncusu yeşil-kırmızılıların yeni yabancılarından Chris Chiozza seçildi.

Karşıyaka'da Bora Pristina maçında Charles Manning 16 sayı, Michael Moore 15 sayı, Justin Aston 13 sayıyla oynadı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
