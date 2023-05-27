Karşıyaka'da gözler Kapsal ve Altıparmak'ta

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefine yine ulaşamayıp üst üste 6'ncı sezon da aynı ligde mücadele edecek Karşıyaka'da yönetim teknik direktör arayışlarında ilk sıraya takımın eski çalıştırıcılarından Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ı aldı.



Aynı sezon içinde iki kez göreve gelip sezon sonu sözleşmesi biten Erman Güraçar'la yeniden anlaşmayacak yeşil-kırmızılılar, üst liglerde tecrübesi olan bir teknik adamla uzun vadeli kontrat yapmayı hedefliyor.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın ilk etapta daha önce Spor Toto 1'inci Lig'de 3 farklı dönemde görev yaptığı kulübe 2009 yılında Süper Lig için Play-Off finali oynatan Reha Kapsal ve 1'inci Lig'de birçok şampiyonluğu bulanan üzerinde durduğu öğrenildi.



Karşıyaka'da son olarak 2011'de çalışan Kapsal, 2014'ten beri teknik direktörlük yapmayıp 9 yıldır ulusal spor kanallarında yorumcu olarak görev alıyor. Daha önce Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Reha Kapsal, Altay ve Ankaraspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Büyükkarcı, Kapsal'la önceki sezonlarda da görüşmüştü.

Karşıyaka, teknik direktörlük için Mehmet Altıparmak konusunda da liglerin bitmesini bekliyor.



Kariyerinde 2018'de Erzurumspor, 2019'da Gaziantep FK ve 2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarıp üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Altıparmak, halen çalıştırdığı Esenler Erokspor'la 2'nci Lig'de Play-Off'ta grup finaline yükselme mücadelesi veriyor.



İstanbul ekibiyle sözleşmesi olan Altıparmak için Play-Off'ların sonucunun beklendiği öğrenildi. Karşıyaka'da futbol şubesiyle ilgili uzun süredir yoğun eleştiri alan başkan Büyükkarcı, şube yönetiminde de değişiklik planlıyor.