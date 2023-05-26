Karşıyaka'da genel kurul ısrarı sürüyor

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka'da 5.5 yıldır görevde olan yönetimden olağanüstü genel kurul kararı almasını talep eden Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğündeki camianın önemli isimlerinin seçim baskısı devam ediyor.



Kulübün şimdiye kadar mali olarak en güçlü aday yönetimini bir araya toplayan Ergüllü, olası bir genel kurulda Karşıyaka sevdalısı iş insanları ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihini yeniden yazmaya hazır olduklarını söyledi. Ergüllü, Karşıyaka'yı ileriye taşıyacak projelere imza atmaya hazır birbirinden değerli isimlerle görüştüklerini bildirdi.

İlker Ergüllü göreve gelirse yönetiminde birlikte hareket ettiği Cenk Karace, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Nazım Torbaoğlu, Volkan Sintaç, Mustafa Taşova, Yaşar Taşbunar, Hasan Yıldırım, Mehmet Katmerci, Yener Eyüpoğlu, Rıdvan Gürgönül, Adem Paşalı, Nedim Kalpaklıoğlu, Yücel Yetik, Mehmet Karal, Mehmet Peköz, Hüseyin Kaftan'ın yanı sıra mevcut yönetimde yer alan birçok ismin de yer alacağı belirtildi. Ayrıca camianın köklü ailelerinden Yelkenbiçer ve Sakıpağa Aileleri ile de görüşülerek, birer temsilcinin katılmalarının isteneceği gelen bilgiler arasında.

Aday yönetim, Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği (ÜNİ-KSK), 1912 Karşıyaka Derneği, Karşıyaka Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) ve Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği (BESİAD) temsilcilerinin yanı sıra Bertuğ Ösen, Mustafa Özçakar, Özgür İnam, Muhittin Bilget, Mustafa Yavaş, Yansı Eraslan ve Semra Aksu'ya da teklif götürecek. Yine camiaya yakın isimler arasında yer alan Gökhan Serdar, Sinan Bozdağ, Ersin Koçyiğit, Oktay Yeşil, Özgür Okan, Ahmet Çınar, Hakan İnan, Ziyanur Hasbay, Sinan Atik, İlker Akpınar, Mustafa Giray, Mustafa Karluk, Engin Ceylan, Kaan Avcı, Cem Zeren, Cem Karagözlü, Uluç Serim, Tufan Konuk, Serkan İncekaş, Serdar Işıldar, Haldun Metinler, Hakan Çeliker, Onur Keleş, Emre Akal, Hüseyin Koç, Celal Doğanalp ve Mehmet Doğan'ın da şube yönetimlerinde ve kurullarda olması planlanıyor. Karşıyaka'nın tanınmış aileleri, eski başkanlar ve yönetim kurulu üyelerinden, "Yüksek İstişare Kurulu" oluşturularak, katkılarının kulübe kazandırılması hedefleniyor.

Ergüllü ve arkadaşlarının listesi göreve gelirse tamamı Karşıyakalı, Karşıyaka Spor Kulübü sevdalısı iş insanlarından oluşan yönetimin kulüp tarihinin en güçlü yönetimlerinden olması hesaplanıyor. İzmir'de sanayi, ticaret ve spor camiasının öncü isimlerinden Hasan Denizkurdu, Ender Yorgancılar, Mehmet Ali Kasalı, eski başkanlar ve yöneticilerin de destek verdiğinin öğrenildiği yeni oluşumun Karşıyaka'yı sportif ve tesisleşme anlamında çağ atlatmayı planladığı öğrenildi. Yönetim sportif başarının yanı sıra yıllardır yapılamayan yeni stat ve yeni salonu mutlaka yaptırmayı planladığı belirtildi.