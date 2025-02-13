Karşıyaka'da Enes ve İsmail yine yok

3. Lig 1'inci Grup'ta aylardır yaşadığı sıkıntılara rağmen zirve yarışında ikinci sırada bulunan Karşıyaka'da sakatlıkları nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen ilk 11'in önemli isimleri Enes Nalbantoğlu ve İsmail'in sahalara dönüşü 3 haftayı bulacak. Karşıyaka, ligdeki önemli periyotta en golcü oyuncularından sol kanat Enes ve stoper İsmail'den yararlanamayacak. Son 3 maçı kaçıran stoperlerden Abdülkadir ise iyileşip takımla antrenmanlara başladı. Defanstaki eksikler nedeniyle ilk 11 içinden alternatif yaratmak zorunda kalan Kaf-Kaf, Abdülkadir'in dönüşüyle biraz olsun kadro seçiminde rahatlayacak. Abdülkadir'in cumartesi günü Bornova 1877 maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saati netleşecek.



PRİMLER ÖDENDİ



Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Bulvarspor ve Artvin Hopaspor maçlarının galibiyet primlerinden birini oyunculara ödeyip moral aşıladı. Takıma yarın bir prim daha ödenmesi planlanıyor. Cumartesi günü Bornova 1877'yle oynanacak İzmir derbisinde ev sahibi ekip, konuk Karşıyaka taraftarlarına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yüzde 30 kontenjan vermeyi kabul ederken son kararı İzmir Emniyeti verecek.



İDARİ KADRODA AYRILIKLAR SÜRÜYOR



Karşıyaka'da aylardır maaş almakta gecikme yaşayan idari kadrodan Akreditasyon Sorumlusu Mustafa Sayın'dan sonra İdari Menajer Ali Kaşarcı ve Fatoş Ayyıldız da ayrıldı. Sezon başında Kulüp Müdürü Cem Karagözlü'nün de gittiği Kaf-Kaf, yıllardır kulüpte çalışan önemli isimlerin işi bırakmasıyla futbolda idari işlerde büyük sorun yaşıyor. Yönetim ve futbol şubesi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni görevlendirmeler yapacak.



