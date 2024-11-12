Karşıyaka, Avrupa'da farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Karşıyaka, evinde konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 95-79 mağlup ederek 3'üncü galibiyetini aldı. Rodos Adası ekibi ise galibiyetle tanışamadı.



Karşılaşmaya isabetli dış atışlarla başlayan konuk takım, 5'inci dakikayı 12-19 önde tamamladı. Karşıyaka mola sonrası Boutsiele'nin etkili oyunuyla üstünlüğü ele alıp periyodu 28-25 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Russell'ın 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, Webb'in de skora katkısıyla soyunma adasına 20 sayı önde girdi: 58-38.



Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkın kapanmasına izin vermedi: 76-55. Final periyodunda Kolossos farkı eritmeye çalışsa da Karşıyaka McCollum'un etkili oyunuyla rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Yeşil-kırmızılı takım müsabakayı 95-79 kazandı.



SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



HAKEMLER: Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya), Saverio Lanzarini (İtalya)



KARŞIYAKA: McCollum 23, Webb 10, Boutsiele 14, Jefferson 9, Kenan Sipahi 9, Russell 16, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı, McDermott 2, Muhsin Yaşar 4, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep



KOLOSSOS H HOTELS: Nelson 8, Tsairelis 4, Billis 6, Perrantes 11, Danusevicius 7, Toney 2, Slaftsakis 4, Koloveros 8, Okoro 2, Petropoulos 8, Chatzinikolas 7, Galvanini 12



1'İNCİ PERİYOT: 28-25



İLK YARI: 58-38



3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-55



