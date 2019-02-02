Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı normal süresi 77-77 sona eren maçın uzatma periyodunda 89-87 mağlup etti.Karşıyaka'da Berk Uğurlu, Beşiktaş'ta Rich 25'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldular. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren basketi bitime 7 saniye kala Henry, dış atıştan buldu.Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta ev sahibi ekip Berk ve Evans, konuk takım ise Buva ve Rich ile etkili olurken, Beşiktaş periyodu 1 sayı üstün tamamladı: 16-17. İkinci çeyreğin başında Marei ve Berk'in sayılarıyla önce geçen Pınar Karşıyaka karşısında Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 5 sayı önde girdi: 35-40.Üçüncü periyoda konuk takım etkili başlarken bu bölümde taraftarının müthiş desteğiyle toparlanan Pınar Karşıyaka, Evans'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Berk'in bitime 2 dakika kala attığı 3 sayılık basketle skoru 55-55'e getiren Karşıyaka, 26 saniye kala yine Berk'in pota altından bulduğu basketle 59-58 öne geçerek son bölüme girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen final periyodunda bitime 37 saniye kala Berk'in 3 sayılık basketiyle 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya 27 saniye kala Beşiktaş Buva ile yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi.Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala kullandığı iki serbest atıştan faydalanamadı. Hücumun devamında 7 saniye kala Henry'nin 3 sayılık basketiyle 89-87 öne geçen Pınar Karşıyaka maçı da bu skorla kazandı.