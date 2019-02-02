  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Karşıkaya, Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka Beşiktaş'ı normal süresi 77-77 sona eren karşılaşmanın uzatmalarında 89-87 mağlup etti.

Kaynak: DHA
Karşıkaya, Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 17:38
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı normal süresi 77-77 sona eren maçın uzatma periyodunda 89-87 mağlup etti.

Karşıyaka'da Berk Uğurlu, Beşiktaş'ta Rich 25'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldular. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren basketi bitime 7 saniye kala Henry, dış atıştan buldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta ev sahibi ekip Berk ve Evans, konuk takım ise Buva ve Rich ile etkili olurken, Beşiktaş periyodu 1 sayı üstün tamamladı: 16-17. İkinci çeyreğin başında Marei ve Berk'in sayılarıyla önce geçen Pınar Karşıyaka karşısında Benzing'in dış atışlarıyla etkili olan Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 5 sayı önde girdi: 35-40.

Üçüncü periyoda konuk takım etkili başlarken bu bölümde taraftarının müthiş desteğiyle toparlanan Pınar Karşıyaka, Evans'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Berk'in bitime 2 dakika kala attığı 3 sayılık basketle skoru 55-55'e getiren Karşıyaka, 26 saniye kala yine Berk'in pota altından bulduğu basketle 59-58 öne geçerek son bölüme girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen final periyodunda bitime 37 saniye kala Berk'in 3 sayılık basketiyle 77-75 öne geçen Karşıyaka'ya 27 saniye kala Beşiktaş Buva ile yanıt verince normal süre 77-77 sona erdi.

Uzatma periyodunda ev sahibi ekipten Henry bitime 11 saniye kala kullandığı iki serbest atıştan faydalanamadı. Hücumun devamında 7 saniye kala Henry'nin 3 sayılık basketiyle 89-87 öne geçen Pınar Karşıyaka maçı da bu skorla kazandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için