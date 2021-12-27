Karagümrük'te ayrılık: Hedenstad

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki sağ beki Vegar Eggen Hedenstad'ın transferi için Valerenga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Tecrübeli oyuncu, Ocak ayı ortasında yeni takımına katılacak. Ocak 2021'de Rosenborg'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Norveçli sağ bek, Kırmızı Siyahlı ekipte 32 resmi maça çıktı ve 1 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.



Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında kadromuza kattığımız Vegar Hedenstad'ın Valerenga kulübüne transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Ocak ayı ortasında kulübümüzden ayrılacak olan oyuncumuza takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.









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