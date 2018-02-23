Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kardemir Karabükspor, Malatya'ya gitti.Kırmızı-mavili ekip, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaptığı son idmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplandı.Kara yoluyla Ankara'ya gitmek için yola çıkan kafile, buradan uçakla Malatya'ya hareket edecek. Karabük ekibi, maç öncesi son antrenmanını yarın Malatya'da yapacak.Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Marius Alexe, kart cezalısı Osman Çelik ve kadro dışı bırakılan Kerim Zengin Malatya'ya götürülmedi.Öte yandan, Olafur Ingi Skulason ile Alican Karadağ, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Karabük'te Galatasaray ile yapılacak karşılaşma öncesinde cezalı duruma düşecek.