Kanada Milli Takımı'nın, Denver Nuggets'ın yıldızı Jamal Murray'nin Paris Olimpiyatları'nda oynamasını umut ettiği bildirildi.



Kanada Basketbol Yönetici Danışmanı Glen Grunwald, SiriusXM NBA Radyosu'nda yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Nuggets yıldızının FIBA Dünya Şampiyonası'nda oynamamayı tercih etmesinin ardından gelecek yıl Paris'te oynamasına iyimser gözle baktığını dile getirdi:



"Jamal antrenman kampına gelmişti ve önce Ağustos'ta Toronto'da antrenman kampına başlamıştık. Raptors takımı tesislerini kullanmamıza izin vererek çok nazik bir jestte bulunmuştu ve Jamal da oradaydı.



Bu antrenmanları yaptıktan sonra, geçirdiği uzun sezonu ve önümüzdeki yıl bir kez daha böyle bir sezonla karşı karşıya oluşu nedeniyle, Milli Takıma katılması için muhtemelen pek uygun bir zaman olmadığı konusunda ortak bir karara varıldı. Tıpkı Nikola Jokic gibi. O da Sırbistan ile forma giymiyor. Yani benzer bir durum.



Ancak önümüzdeki yıl Olimpiyatlara katılmaya hak kazanacağımıza ve Jamal'ın da bizimle olacağına dair umutluyuz. Oynamak istediğini ve Dünya Kupası'na katılmamanın kendisi için çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ancak onun uzun vadede sağlığını dikkate almalıyız ve bu durum, aynı zamanda diğer oyuncularımızın geçmişte edindiklerinden daha iyi bir rol üstlenmeleri için de başka bir fırsat."



Murray Kanada adına en son 2015 yılında Pan-Amerikan Oyunlarında ülkesini gümüş madalya yolunda desteklemişti.



